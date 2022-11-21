По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, содержательный диалог с РФ в нынешних обстоятельствах не представляется возможным.
"Пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога", — сказал Столтенберг во время заседания парламентской ассамблеи НАТО, проходящей в Мадриде.
Ранее Москва уже отмечала, что НАТО лишь способствует эскалации конфликта на Украине, безостановочно снабжая её оружием. В МИД РФ предостерегли Альянс от такой стратегии, назвав её "играми с огнём".
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