Столтенберг: содержательный диалог с Россией сейчас невозможен

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, содержательный диалог с РФ в нынешних обстоятельствах не представляется возможным.

"Пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога", — сказал Столтенберг во время заседания парламентской ассамблеи НАТО, проходящей в Мадриде.

Ранее Москва уже отмечала, что НАТО лишь способствует эскалации конфликта на Украине, безостановочно снабжая её оружием. В МИД РФ предостерегли Альянс от такой стратегии, назвав её "играми с огнём".