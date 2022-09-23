Президент России Владимир Путин дал жёсткий ответ на провокации Запада на Украине, сообщил бывший разведчик США Скотт Риттер в статье для издания Consortium News.
Автор напомнил, что укрепление России и её попытки разрушить гегемонию Запада не понравились США, которые решили развязать конфликт на Украине, чтобы ослабить РФ.
Объявлением о частичной мобилизации российский президент Владимир Путин задействовал третий закон Ньютона, который гласит, что на любое действие "всегда есть равное и противоположное противодействие".
Риттер считает, что теперь украинский конфликт перейдёт на новый этап, который лишит Запад всех преимуществ.
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