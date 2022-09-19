Додик: Запад вёл себя нагло, Россия была вынуждена защищать людей в Донбассе

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что страны коллективного Запада на протяжении многих лет вели себя на Украине крайне наглым образом. Россия была вынуждена принять меры и спасти жизни мирных людей, отметил он.

"Запад подготовил наступление на Луганск и Донецк совместно с украинскими силами, обучал их подразделения, а также послал значительное число своих наёмников. Всё это было ясно, и Россия была вынуждена реагировать", — заявил Додик в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что российская спецоперация кардинально отличается от войн, которые вели США во многих точках мира.