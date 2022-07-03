Британский генерал Даннат: "Никто не может заставить уйти россиян" с ДНР и ЛНР

Российская армия займёт территории ДНР и ЛНР и "никто не может заставить их уйти". Такую точку зрения высказал бывший глава генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат в интервью Sky News.

Он назвал сценарий, по которому ВС РФ займут территорию Донбасса, "практически неизбежным", и украинская армия не сможет их "изгнать" оттуда.

"Мир может приказать им уйти, но россияне не уйдут, и никто не может заставить их уйти", — сказал Даннат.