Российская армия займёт территории ДНР и ЛНР и "никто не может заставить их уйти". Такую точку зрения высказал бывший глава генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат в интервью Sky News.
Он назвал сценарий, по которому ВС РФ займут территорию Донбасса, "практически неизбежным", и украинская армия не сможет их "изгнать" оттуда.
"Мир может приказать им уйти, но россияне не уйдут, и никто не может заставить их уйти", — сказал Даннат.
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