Бандура поблагодарил военных РФ за профессионализм и отвагу

Мэр города Святогорск Владимир Бандура поблагодарил российских военных за профессионализм и отвагу.

"В ходе наступательной операции российской армии город Святогорск и Святогорская Лавра не пострадали. Хочу поблагодарить за профессионализм, за отвагу, за то, что будет мир в нашем Донбассе и за сохранение духовного центра Донбасса — Святогорской Лавры. Спасибо!", — сказал он в водеоролике.

Ранее он сообщил, что В ДНР нацисты киевского режима убивают монахов и священнослужителей, после чего скрывают эти факты. По его словам, Владимиром Зеленским и его командой управляет Запад — финансируют их, а украинская власть специально затягивает вооруженный конфликт, не щадя собственное население.