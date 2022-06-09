Мэр города Святогорск Владимир Бандура поблагодарил российских военных за профессионализм и отвагу.
"В ходе наступательной операции российской армии город Святогорск и Святогорская Лавра не пострадали. Хочу поблагодарить за профессионализм, за отвагу, за то, что будет мир в нашем Донбассе и за сохранение духовного центра Донбасса — Святогорской Лавры. Спасибо!", — сказал он в водеоролике.
Ранее он сообщил, что В ДНР нацисты киевского режима убивают монахов и священнослужителей, после чего скрывают эти факты. По его словам, Владимиром Зеленским и его командой управляет Запад — финансируют их, а украинская власть специально затягивает вооруженный конфликт, не щадя собственное население.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.