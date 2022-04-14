Эксперт Фёдоров пояснил планы Ле Пен вернуться к политике де Голля по НАТО

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Фёдоров оценил для Pravda.Ru обещание лидера оппозиционной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен вывести французскую армию из-под командования НАТО в случае победы на выборах.

По словам Фёдорова, кандидат в президенты не подразумевает, что Франция покинет Североатлантический альянс

"Марин Ле Пен говорит о выводе Франции из объединенного военного командования, чтобы Вооруженные силы Франции не были зависимыми от командования НАТО, от Брюсселя. Она хочет, чтобы объединенное командование и НАТО не могли принимать решение по поводу использования французской армии", — заявил эксперт.

В среду, 13 апреля Марин Ле Пен пообещала вывести Вооруженные силы Франции из-под командования Североатлантического альянса, как это сделал в 1966 году де Голль, в случае победы на президентских выборах. При этом она не намерена отказываться от пятой статьи, предполагающую взаимную защиту членов альянса. Также кандидат в президенты планирует инициировать стратегическое сближение НАТО и России, если победит на выборах действующего лидера страны Эммануэля Макрона.