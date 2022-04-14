Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Фёдоров оценил для Pravda.Ru обещание лидера оппозиционной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен вывести французскую армию из-под командования НАТО в случае победы на выборах.
По словам Фёдорова, кандидат в президенты не подразумевает, что Франция покинет Североатлантический альянс
"Марин Ле Пен говорит о выводе Франции из объединенного военного командования, чтобы Вооруженные силы Франции не были зависимыми от командования НАТО, от Брюсселя. Она хочет, чтобы объединенное командование и НАТО не могли принимать решение по поводу использования французской армии", — заявил эксперт.
В среду, 13 апреля Марин Ле Пен пообещала вывести Вооруженные силы Франции из-под командования Североатлантического альянса, как это сделал в 1966 году де Голль, в случае победы на президентских выборах. При этом она не намерена отказываться от пятой статьи, предполагающую взаимную защиту членов альянса. Также кандидат в президенты планирует инициировать стратегическое сближение НАТО и России, если победит на выборах действующего лидера страны Эммануэля Макрона.
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