Вучич рассказал о давлении на Сербию со стороны Запада

Россия была исключена из Совета ООН по правам человека по итогам голосования в Генассамблее ООН. Среди стран, поддержавших эту резолюцию, оказалась Сербия, традиционно считавшаяся союзницей России. Президент страны, Александр Вучич объяснил это решение в разговоре с прессой.

По словам Вучича, Сербия вынуждена была сделать это из-за давления со стороны стран Запада. По его словам, сейчас идёт речь о судьбе страны и о том, сможет ли она сохранить поставки нефти или вовсе лишится сырья.

При этом сербский президент подчеркнул, что его страна — единственная в Европа, которая не ввела никаких санкций против России. Он также рассказал о своем недавнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, и назвал тон беседы "добрым, корректным".

Вучич, считающийся умеренно пророссийским кандидатом, недавно одержал очередную победу на президентских выборах. В Венгрии сохранил свою позицию по итогам голосования премьер-министр Виктор Орбан, которого тоже упрекают в связях с Москвой. Эксперты считают подобные результаты неприятными для руководства ЕС.