Зеленский: предлагаю России "вернуться на путь мира"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России "вернуться на путь мира".

"Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру", — написал он в Telegram-канале.

Ранее украинский лидер заявил в беседе с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, что "не знает, как долго продержится его страна" в условиях спецоперации, которую проводят на Украине Вооружённые силы РФ.

В четверг, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на защиту мирного населения в Донбассе. Лидер страны подчеркнул, что России не оставили выбора — она вынуждена защитить себя от "тех, кто взял Украину в заложники".

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины.

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