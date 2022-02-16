Глава делегации РФ в Вене Гаврилов: Киев должен провозгласить внеблоковый статус

РФ будет добиваться публичного отказа НАТО от приёма Украины, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе от принятия Украины в свои ряды. Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный, внеблоковый статус", — цитирует ТАСС заявление российского дипломата на регулярном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

Гаврилов отметил, что внеблоковый статус Украины предусмотрен Декларацией о её госсуверенитете от 16 июля 1990 года. По словам руководителя российской делегации в Вене, Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года зафиксировал необходимость выполнения этой декларации.

Дипломат указал также на содержащееся в Конституции Украины положение, согласно которому при её принятии депутаты Верховной Рады руководствовались "вышеупомянутым Актом".

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