EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Глава делегации РФ в Вене Гаврилов: Киев должен провозгласить внеблоковый статус

Мир

РФ будет добиваться публичного отказа НАТО от приёма Украины, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Глава делегации РФ в Вене Гаврилов: Киев должен провозгласить внеблоковый статус

"Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе от принятия Украины в свои ряды. Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный, внеблоковый статус", — цитирует ТАСС заявление российского дипломата на регулярном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

Гаврилов отметил, что внеблоковый статус Украины предусмотрен Декларацией о её госсуверенитете от 16 июля 1990 года. По словам руководителя российской делегации в Вене, Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года зафиксировал необходимость выполнения этой декларации.

Дипломат указал также на содержащееся в Конституции Украины положение, согласно которому при её принятии депутаты Верховной Рады руководствовались "вышеупомянутым Актом".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Война с НАТО близко и придёт с Украины?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина
Новости
Глава делегации РФ в Вене Гаврилов: Киев должен провозгласить внеблоковый статус
Лавров допустил введение санкций против связанных с Лондоном лиц
Моргенштерн признался, что получает за корпоративы, как Алла Пугачёва
Маркетолог одобрил запрет рекламы нарушителей закона "о приземлении" IT-компаний
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за педофилию и её укрывательство
Украина не видит отвода российских войск от своих границ, заявил Зеленский
Глава Минфина Силуанов заявил, что Россия сможет перейти на аналог SWIFT
The Sun: напуганные американские эмигранты бегут из Украины
Минздрав РФ разрешил провести испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"
Жительница Екатеринбурга, которую избили мигранты, рассказала об их приставаниях
Популярное
Мир. Новости мира
Глава МИД Британии Трасс заявила об "оскорблениях" со стороны Лаврова

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.

Глава МИД Британии Трасс заявила об "оскорблениях" со стороны Лаврова
Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову
Шоу-бизнес
Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову
Шоу-бизнес
Безлюдные похороны Зинаиды Кириенко возмутили поклонников актрисы
Политика. Новости и аналитика
Госдума признала ЛДНР: дальнейшие действия и последствия
Василий Амирджанов День святого Валентина опять не угодил единороссам Василий Амирджанов Любовь Степушова Что означает гимн СССР, прозвучавший над Майданом Любовь Степушова Юрий Носовский Роды в аптеке: ещё одна гримаса "передового здравоохранения" Запада Юрий Носовский
Бывший СССР
Казахстанский сценарий на Украине приблизит войну за Донбасс
Мир. Новости мира
Для чего американцам нужно "российское вторжение", объяснил экс-премьер Украины
The Sun: названо точное время и детали "российского вторжения" на Украину 16.02
Мир. Новости мира
The Sun: названо точное время и детали "российского вторжения" на Украину 16.02
Последние материалы
Глава делегации РФ в Вене Гаврилов: Киев должен провозгласить внеблоковый статус
Лавров допустил введение санкций против связанных с Лондоном лиц
Моргенштерн признался, что получает за корпоративы, как Алла Пугачёва
Маркетолог одобрил запрет рекламы нарушителей закона "о приземлении" IT-компаний
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за педофилию и её укрывательство
Украина не видит отвода российских войск от своих границ, заявил Зеленский
Глава Минфина Силуанов заявил, что Россия сможет перейти на аналог SWIFT
The Sun: напуганные американские эмигранты бегут из Украины
День святого Валентина опять не угодил единороссам
Минздрав РФ разрешил провести испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников