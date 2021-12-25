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Политолог Бондаренко: приведут ли протесты на Украине к новому Майдану?

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Хоть революционные процессы на Украине ещё имеют место, и у некоторых есть планы организовать в стране новый Майдан, им это вряд ли удастся сделать. Такого мнения придерживается политолог Константин Бондаренко, поделившийся им с изданием "Украина.ру".

Политолог Бондаренко: приведут ли протесты на Украине к новому Майдану?

По словам эксперта, Майдан — это не только выплеск эмоций народа, но и тщательно спланированная операция, требующая большого количества денег, исчисляемых миллиардами долларов.

"Сегодня я не вижу тех интересантов, которые готовы вкладывать деньги в подобного рода технологию…То есть протесты всегда будут, но это не те протесты, которые приводят к свержению режима или к серьезным потрясениям. Конечно, теоретически, если у кого-то есть лишние миллиарды долларов, то и обычный протест можно превратить в Майдан", — отметил Бондаренко.

Политолог добавил, что протесты недовольных всегда были, есть и будут в любом государстве, в том числе и на Украине. Но, по его убеждению, попытками свергнуть существующую власть эти протесты не закончатся.

 

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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