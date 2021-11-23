В Белоруссии заявили об использованных Польшей против мигрантов взрывпакетах

Польские силовики применили взрывпакеты и слезоточивый газ для разгона мигрантов от границы.

Как сообщили БелТА в Государственном пограничном комитете Белоруссии, инцидент произошёл в ночь на 23 ноября, когда группа мигрантов, которую польские силовики пытались оттеснить от заграждения на границе, отказалась уходить.

"Чтобы разогнать беженцев, польские военнослужащие использовали взрывпакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Беларуси, и слезоточивый газ", — заявили в погранкомитете.

В ведомстве подчеркнули, что целью действий польских силовиков является подталкивание мигрантов к агрессивному ответу и создание предпосылок для провокаций на границе. Согласно сведениям белорусского погранкомитета, Польша уже не первый раз применяет на границе спецсредства против безоружных мигрантов.

"Использование польской стороной взрывпакетов, светошумовых гранат, водомётов и газа нарушает международные нормы права и является прямой агрессией в отношении уязвимых групп беженцев", — заявили в ведомстве.

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