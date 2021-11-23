Патрушев: Запад вынуждает мигрантов бежать из своих стран

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, назвал причины миграционного кризиса на границе с Польшей. Он рассказал, что именно привлекает мигрантов в Европе, и заявил, что вмешательство Запада и применение грубой силы заставляют мигрантов бежать из своих стран.

Политик уверен, что целью нелегалов является Германия, где пособия беженцам выплачиваются в 4-5 раз выше, чем их заработок на родине.

"По имеющимся данным, в этой стране сегодня проживают 350 тысяч курдов, 4 млн турок, других выходцев с Ближнего Востока. В основном из числа курдов сформированы группировки, организующие и обеспечивающие перевозки мигрантов в Европу", — сказал Патрушев в разговоре с "АиФ".

Он добавил, что такой транзит стал очень прибыльным. Даже на границе Польши беженцам за отдельную плату предлагают перенаправить их в Германию.

Патрушев отметил, что на границе сейчас около трёх тысяч мигрантов, о которых заботу проявляет только белорусская сторона. По его мнению, ЕС полностью отказался от своих обещаний по решению проблемы и только проявляет бесчеловечное отношение к беженцам.

"Мигрантов на польской границе травят собаками, бесчеловечно поливают из водомётов и отгораживают колючей проволокой, стреляют поверх голов, поднимают в воздух вертолёты, чтобы потоками воздуха разметать палатки", — заявил он.

Главную причину того, что мигранты покидают свои территории, Патрушев видит в действиях Запада по вмешательству во внутреннюю политику других стран, где навязывается применение грубой военной силы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своём намерении требовать, чтобы Германия забрала беженцев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.