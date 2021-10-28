Евросоюз отказался вмешиваться в переговоры Молдавии и "Газпрома"

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель после встречи в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей заявил, что партнёры объединения не станут вмешиваться в конфликт страны с "Газпромом".

По словам дипломата, Молдавия сама справится с напряжённой ситуацией с поставками российского газа на территорию страны. Боррель подчеркнул, что она обладает суверенитетом и может действовать без помощи других.

"Они (власти Молдавии — Прим. Ред.) могут вести переговоры, проявлять прагматизм, добиваться наилучших условий от "Газпрома", — заключил Боррель, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал безрезультатные переговоры Молдавии и "Газпрома". Как заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина, лидер нашей страны не собирается решать проблемы Кишинёва. Однако власти выразили надежду на продолжение диалога Молдавии с госкомпанией.

Молдавия объявила тендер и нашла новых поставщиков голубого топлива. Ими стали Польша и американо-украинская компания Energy Resources of Ukraine. Энергетик Сергей Кондратьев в беседе с Pravda.Ru рассказал, откуда у этих стран появился газ на продажу.

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