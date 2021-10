Вокалист Rolling Stones Мик Джаггер в один из вечеров на прошлой неделе в городе Шарлотт (Северная Каролина, США) посетил бар, в котором собираются фанаты его группы, но никто из присутствовавших там его не узнал.

Об этом казусе сообщают местные СМИ.

78-летний лидер Rolling Stones поделился фотографией, на которой он в одиночестве пьет пиво в том самом баре.

