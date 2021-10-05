Своего кумира Мика Джаггера не узнали посетители бара для фанатов Rolling Stones

Вокалист Rolling Stones Мик Джаггер в один из вечеров на прошлой неделе в городе Шарлотт (Северная Каролина, США) посетил бар, в котором собираются фанаты его группы, но никто из присутствовавших там его не узнал.

Об этом казусе сообщают местные СМИ.

"Интересно, что в баре находились поклонники легендарной рок-группы, которые приобрели билеты на концерт своих кумиров, запланированный на следующий день в этом городе", — пишут газеты со ссылкой на Twitter самого Джаггера.

78-летний лидер Rolling Stones поделился фотографией, на которой он в одиночестве пьет пиво в том самом баре.

© Twitter @MickJagger

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