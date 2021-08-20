"Талибан" считает Турцию своим главным партнером

Представитель "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в России) Сухейль Шахин назвал главными партнерами талибов в восстановлении Афганистана Турцию и Китай.

"Исламский Эмират Афганистан нуждается в дружбе, поддержке и сотрудничестве с Турцией больше, чем какой-либо другой страной", — заявил он.

Шахин отметил, что Афганистан обладает богатыми природными ресурсами, но не имеет возможности для их добычи, поскольку вся афганская инфраструктура разрушена в результате оккупации и воровства руководителей.

По словам Шахина, "Талибан" надеется на сотрудничество с Турцией в сферах здравоохранения, образования, экономики, строительства и энергетики. Представитель талибов добавил, что Китай может помочь Афганистану восстановить страну.

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