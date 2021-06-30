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Югославский сценарий: экс-депутат Рады высказался о распаде Украины

Мир

Мрачными мыслями по поводу будущего Украины поделился экс-депутат Верховной рады страны Евгений Мураев. Он отметил, что ситуация, сложившаяся в сфере законов и норм (в частности, с конституцией страны), может привести к повторению югославского сценария.

Флаг Украины
Флаг Украины

"Не последняя страна, которую разделили"

Мураев рассказал о своём видении ситуации, выступая на канале "Наш". Он отметил, что Украина на данный момент вынуждена существовать за счёт кредитных поступлений, поскольку в плане экономики страна уже нежизнеспособна.

"По той конституции, по той ситуации, в которым мы оказались, мы вообще должны предполагать, что еще территориально мы потеряем в ближайшее время.

Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина", — объяснил экс-депутат.

"Мы не в состоянии себя содержать"

Митинг на Украине
Митинг на Украине

Кроме того, украинцев "переманивают" в соседние страны. Например, В Польше и Венгрии занимаются тем, что инвестируют в территории Украины, расположенные близко к границам, а также выдают желающим переехать украинцам паспорта.

"Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живём в кредит", — напомнил Мураев.

Напомним, что ранее на заседании Рады украинского президента Владимира Зеленского назвали "убийцей конституции". Кроме того, политик успел получить ещё и обвинение в желании "расчленить Украину". При этом Киев не устаёт заявлять о желании вступить в НАТО, причём порой — не стесняясь корректировать данные так, как ему нужно: ранее удивляться украинским речам пришлось даже Вашингтону.

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МУРАЕВ: Украину может постичь судьба Югославии – есть много заинтересованных в ее развале. НАШ 29.06
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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