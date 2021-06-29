На торжественном заседании Рады Зеленский получил неприятный "титул"

Торжественное заседание Верховной рады Украины, состоявшееся 28 июня (в День Конституции страны), запомнится не только громкими словами, но и не менее громким казусом. Помимо достаточно деликатных напоминаний украинский лидер Владимир Зеленский, также присутствовавший на заседании, получил не слишком приятный "титул".

Как сообщает издание "Буквы", несколько экс-народных депутатов подошли к заседанию со всей ответственностью, подготовив специальные футболки. На них большими буквами было написано: "Зе — убийца Конституции". В ходе речи Зеленского они встали, чтобы Зеленский уж точно оценил "флешмоб". Известно, что "порадовать" президента решили:

Виктор Шишкин , украинский политик, юрист, первый генпрокурор;

, украинский политик, юрист, первый генпрокурор; Степан Хмара, украинский политический деятель, диссидент, один из основателей Украинской республиканской партии, Герой Украины.

К слову, на этом же заседании президенту напомнили про важность украинской земли и попросили не делать из неё товар.

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