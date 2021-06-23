Министр обороны назвал Белоруссию плацдармом для борьбы за богатства России

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время выступления на Московской конференции по международной безопасности оценил место своей страны в мире.

По его словам, Белоруссия является разменной фигурой в "большой игре за великую перезагрузку". Хренин заявил, что сейчас наблюдается "очередной передел мира".

"Мы плацдарм для сражения за богатства России, и нас не оставят в покое в глобальной борьбе за контроль над планетой", — заявил Хренин.

Министр добавил, что на постсоветском пространстве создаётся хаос, который способствует разрушению государств и завоеванию их богатств.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что его страна проводит миролюбивый внешнеполитический курс. Он заявил, что Минск всегда призывал к созданию системы безопасности в Европе, но вынужден укреплять обороноспособность.

"Мы всегда стремились и подтверждаем свое стремление укреплять добрые взаимовыгодные отношения со всеми странами и народами. Вместе с тем и непростое положение в мире, и очередные попытки агрессии, пока экономической, заставляют нас концентрировать внимание на проблематике укрепления обороноспособности", — заявил Головченко.