Нетаньяху разрешил Марш флага, ХАМАС в ответ пригрозил "эскалацией"

Уходящее правительство Израиля разрешило проведение марша религиозных националистов – Марша флага, который ранее был отменен организаторами из-за опасений, что это может спровоцировать новый виток конфликта.

Кабинет премьер-министра Биньямина Нетаньяху принял такое решение после заседания во вторник.

Марш флага, который традиционно проходит через мусульманский квартал Иерусалима, должен был состояться в четверг, 10 июня, но был запрещён полицией. Новая дата – 15 июня.

ХАМАС, исламистское движение, контролирующее Газу, уже пригрозило дальнейшей эскалацией, если марш состоится.

По-видимому, окончательное решение придётся принимать новому правительству страны во главе с ультранационалистом Нафтали Беннеттом и центристом Яиром Лапидом. Если за них в воскресенье проголосует израильский парламент, Кнессет.

ДЛЯ СПРАВКИ

Марш флага обычно происходит 10 мая и знаменует собой захват Израилем Восточного Иерусалима - Старого города и его святых мест - в ходе Ближневосточной войны 1967 года. Сотни размахивающих флагами израильских юношей проходят через мусульманский квартал через Дамасские ворота, скандируя и распевая патриотические песни.

Многие палестинцы расценивают это как преднамеренную провокацию.

В этом году марш также должен был состояться в последние дни священного для ислама месяца Рамадан, во время недавнего конфликта между Израилем и Газой.

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