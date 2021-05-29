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Российские самолёты начали летать мимо Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Российские авиакомпании, совершающие рейсы в Европу, начали облетать воздушное пространство Белоруссии. Разрешения на изменение маршрута были получены заранее.

Российские самолёты начали летать мимо Белоруссии

Только за четверг, 27 мая, российскими авиакомпаниями было совершено порядка десяти рейсов в облёт Белоруссии, сообщает Forbes со ссылкой на источник в профильном ведомстве. Собеседник не уточнил названия авиаперевозчиков и направления полётов, но подтвердил, что запросы на разрешение облететь воздушное пространство Белоруссии были направлены авиационным властям заранее.

"Было около десяти рейсов в обход Белоруссии. Но сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины", — пояснил собеседник.

Например, в авиакомпании Utair отрицают политические мотивы изменения маршрутов над Белоруссией. Там назвали другую причину.

"Никаких извещений, ограничивающих полёты над Белоруссией, не было. Планирование авиамаршрутов опирается на топливную эффективность полёта, поэтому в Калининград 24 мая летели, не пересекая воздушное пространство Белоруссии, а возвращались уже через неё", — рассказал представитель компании.

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