Дональд Трамп проведёт первое публичное выступление после ухода с поста президента США.
Бизнесмен планирует выступить на ежегодной конференции консервативных политиков и активистов (CPAC) в Орландо.
Выступление Трампа запланировано на 28 февраля. Он будет говорить о консервативном движении и Республиканской партии США.
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