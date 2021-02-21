Трамп впервые выступит публично после ухода с поста президента

Дональд Трамп проведёт первое публичное выступление после ухода с поста президента США.

Бизнесмен планирует выступить на ежегодной конференции консервативных политиков и активистов (CPAC) в Орландо.

Выступление Трампа запланировано на 28 февраля. Он будет говорить о консервативном движении и Республиканской партии США.