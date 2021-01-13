Что ждёт США в 2021 году? - Прямой эфир "Правды.Ру"

С 14:00 (мск) 13 января обсуждаем в прямом эфире программы "Точка зрения" обстановку в США с политологом-американистом Дмитрием Дробницким.

13 января 2021 года ожидается импичмент Дональду Трампу. Демократы в конгрессе представили статью импичмента о "подстрекательстве к мятежу” и имеют достаточно голосов, чтобы вскоре её принять. Учитывая, что голосование в сенате по статье "импичмент" произойдёт не раньше конца января, он уже никак не повлияет на президентство Трампа. А на что повлияет?

Будут ли протесты по этому поводу? Трамп рождён народом или он неадекватный политик, за которого по недоразумению проголосовали 75 миллионов человек, как говорят демократы?

Если Трампа уберут из политики, придёт ли новый трамп?

Если в 2022-м республиканцы вернут себе конгресс, то они так же легко начнут объявлять импичмент Байдену? К чему приведёт эта жажда мести? Почему элиты США потеряли способность договариваться?

Штурм Капитолия 6 января — это было серьёзно? Или это провокация Трампа? Полицейские пропускали штурмовиков, это о чём говорит?

Что изменится в США в 2021 году?

Ведёт программу "Точка зрения" Любовь Степушова.

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