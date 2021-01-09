В Полтавской области произошёл мощный взрыв

Возле села Калайдинцы в Полтавской области на Украине произошёл взрыв на газопроводе.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Лубныгаз".

"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Укртрансгаз", произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, взрыв произошёл на распределительной станции. Данных о пострадавших пока нет.