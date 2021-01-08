Трамп не будет присутствовать на инаугурации Байдена

Президент США Дональд Трамп, срок полномочий которого истекает 20 января, отказался присутствовать на инаугурации своего преемника Джозефа Байдена.

По информации агентства Reuters, накануне инаугурации Джозефа Байдена так и не смирившийся с поражением Дональд Трамп собирается отбыть в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

"Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января", — заявил Трамп в своём Twitter.

Хотя, если Трамп не передумает, это будет всего лишь четвёртый случай в истории США, избранный президент Джозеф Байден одобрительно отозвался об этом решении своего предшественника.

В русскоязычном сегменте социальной сети Twitter поддержали решение Трампа не присутствовать на этом мероприятии.