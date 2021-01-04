Аналитики назвали главные мировые риски 2021 года

Консалтинговая компания Eurasia Group опубликовала свой ежегодный прогноз главных угроз, с которыми, по мнению, её аналитиков, мир столкнётся в 2021 году.

"Риском № 1" для всего мира аналитики назвали разобщённость США. В докладе указывается, что выборы Джозефа Байдена президентом США в 2020 году ознаменовали собой "начало эры, когда примерно половина избирателей будет считать каждого следующего обитателя Овального кабинета нелегитимным".

"Сверхдержава, разорванная посередине, не может вернуться к обычному состоянию. А когда самая могущественная страна в мире так разобщена, у всех возникают проблемы", — заявили авторы доклада — президент Eurasia Group Ян Бреммер и председатель правления Клифф Купчан.

Второе место в аналитическом отчёте ожидаемо заняла пандемия COVID-19. По мнению авторов, на фоне ситуации с вакцинацией произойдет ещё большее разделение стран на богатые и бедные.

На третьем месте — изменение климата и борьба с ним. "Климатическая политика переместится с площадки глобального сотрудничества на арену глобальной конкуренции", — считают аналитики.

В десятку главных мировых угроз 2021 года вошли также американо-китайский конфликт, данные и кибербезопасность, а также различные угрозы, стоящие перед Турцией, Ближним Востоком, Европой и Латинской Америкой.

Аналитики упомянули в том числе и несколько так называемых "красных селёдок" — событий, широко обсуждаемых в СМИ, но не имеющих глобального значения.