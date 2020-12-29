В Великобритании заканчивается кислород для больных коронавирусом

Больницы Великобритании начали испытывать дефицит кислорода для обеспечения больных коронавирусом, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

Об этом рассказала врач-реаниматолог Национальной службы здравоохранения Великобритании, президент ассоциации врачей Саманта Батт-Роден. По её словам, в некоторых клиниках сложилась катастрофическая ситуация.