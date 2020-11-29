Президент Армении знает, как преодолеть кризис в стране

Президент Армении Армен Саркисян накануне прибыл в Москву, чтобы провести встречу с армянской диаспорой.

Глава государства отметил, что знает, как необходимо преодолеть кризис в стране.

"В любой стране, где происходит такая большая трагедия, есть решение: правительство, которое к этому привело, должно уйти. Если политик силён, он может потом вернуться… Есть цивилизованный путь — досрочные выборы, создание временного правительства национального единства", — пояснил Саркисян.

Напомним, жители Армении выступают за то, чтобы премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку.