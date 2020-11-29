Президент Армении Армен Саркисян накануне прибыл в Москву, чтобы провести встречу с армянской диаспорой.
Глава государства отметил, что знает, как необходимо преодолеть кризис в стране.
"В любой стране, где происходит такая большая трагедия, есть решение: правительство, которое к этому привело, должно уйти. Если политик силён, он может потом вернуться… Есть цивилизованный путь — досрочные выборы, создание временного правительства национального единства", — пояснил Саркисян.
Напомним, жители Армении выступают за то, чтобы премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?