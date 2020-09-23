Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Во Дворце Независимости в Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко, который одержал победу на президентских выборах, прошедших в республике 9 августа.

Лукашенко положил правую руку на Конституцию страны и произнёс присягу на белорусском языке.

После торжественной церемонии Александр Лукашенко получил удостоверение президента республики из рук председателя Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидии Ермошиной.