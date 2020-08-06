Лукашенко оценил явку на досрочное голосование

Явка на досрочное голосование по выборам президента Белоруссии составила 12,75%. Таковы данные за первые два дня.

По словам президента страны, белорусы поняли свою ответственность за страну.

"Опирайтесь на наших людей, на белорусов! Они сегодня, я нутром это чую, поняли, что могут потерять страну. И вот это досрочное голосование, когда люди валом пошли, говорит о том, что люди насторожились. Они уцепились за этот кусок земли и его потерять не хотят", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Досрочное голосование началось в республике 4 августа и продлится до 8 августа. Президентские выборы состоятся в Белоруссии 9 августа.

Ранее "Правда.Ру" писала, что эксперты заявляют о "падении режима Лукашенко". Политические тотализаторы принимают ставки на итоги выборов. Больше миллиона евро поставлено на то, что через пару месяцев батька освободит президентское кресло. Большинство ставок делают с территории Белоруссии. Также в тотализаторе участвуют россияне и поляки. Между тем, в штабе конкурентов Лукашенко уверены, что он уйдет с поста до 26 августа.