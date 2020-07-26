С 27 июля Народная милиция ДНР переходит в бессрочный режим прекращения огня в связи с последними договоренностями контактной группы на переговорах в Минске.
Об этом сообщил глава ведомства Денис Синенков.
"В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим Народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие", — пояснил Синенков.
Экс-министр иностранных дел Украины высказался о Крыме в Facebook.