Армия ДНР заявила о полном прекращении огня с 27 июля

С 27 июля Народная милиция ДНР переходит в бессрочный режим прекращения огня в связи с последними договоренностями контактной группы на переговорах в Минске.

Об этом сообщил глава ведомства Денис Синенков.