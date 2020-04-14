Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса

Пока американская система здравоохранения трещит по швам, журналисты продолжают искать виновных в несостоятельности властей США. До недавнего времени обвинения высказывались только в адрес Китая, но журналисты газеты New York Times решили подлить масла в огонь.

Газета опубликовала материал, в котором обвинила президента России Владимира Путина в глобальной пандемии коронавируса.

Также российского лидера "уличили" в том, что он десятки лет подрывал американскую систему здравоохранения, чтобы нанести сокрушающий удар с помощью COVID-19.