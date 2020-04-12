Жители Брюсселя вышли на массовые акции протеста из-за гибели 19-летнего парня, а также против ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Полицейские задержали 45 человек, которые закидывали их камнями.
Недовольство вспыхнуло после того, как молодой бельгиец нарушил режим самоизоляции и катался по городу на скутере. На это обратила внимание полиция и началась погоня. Уходя от преследования полиции, юноша не справился с управлением и врезался в грузовик. От столкновения он погиб на месте.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.