В Брюсселе начались массовые беспорядки из-за карантина

Жители Брюсселя вышли на массовые акции протеста из-за гибели 19-летнего парня, а также против ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Полицейские задержали 45 человек, которые закидывали их камнями.

Недовольство вспыхнуло после того, как молодой бельгиец нарушил режим самоизоляции и катался по городу на скутере. На это обратила внимание полиция и началась погоня. Уходя от преследования полиции, юноша не справился с управлением и врезался в грузовик. От столкновения он погиб на месте.