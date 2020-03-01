Президент США Дональд Трамп в очередной раз высмеял низкий рост кандидата на пост главы государства от Демократической партии Майкла Блумберга. Это произошло на конференции Союза американских консерваторов. Трамп присел таким образом, что за трибуной была видна только его голова.
Также американский лидер припомнил историю с большими тратами на рекламу. По неподтвержденным данным, Блумберг потратил на свое продвижение около 500 миллионов долларов и это не принесло никаких результатов.
"Это просто показывает, что нельзя купить выборы", - пояснил Трамп.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.