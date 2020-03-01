Трамп в очередной раз посмеялся над низким ростом Блумберга

Президент США Дональд Трамп в очередной раз высмеял низкий рост кандидата на пост главы государства от Демократической партии Майкла Блумберга. Это произошло на конференции Союза американских консерваторов. Трамп присел таким образом, что за трибуной была видна только его голова.

Также американский лидер припомнил историю с большими тратами на рекламу. По неподтвержденным данным, Блумберг потратил на свое продвижение около 500 миллионов долларов и это не принесло никаких результатов.