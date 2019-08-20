Премьер Италии Джузеппе Конте сегодня объявил, что подает в отставку. По его словам, прошение он передаст лично президенту Серджо Маттарелле.
Выступая в Сенате, Конте отметил, что работа его правительства заканчивается. Причиной своего решения он назвал острый политический кризис в стране.
Напомним, в начале текущего месяца вице-премьер и лидер одной из двух правящих партий "Лига" Маттео Сальвини заявил, что парламентского большинства больше не существует. Он призвал провести в стране новые выборы.
Правящая коалиция сформирована "Движением 5 звезд" и партией "Лига".
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