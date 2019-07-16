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Сенат США не стал прерывать каникулы для импичмента Трампу

Мир » Северная Америка » США и Канада

Демократы в палате представителей конгресса США упорно проталкивают импичмент Дональда Трампа за несколько дней до окончания его срока. Сенат не согласен.

Сенат США не стал прерывать каникулы для импичмента Трампу

Статья об импичменте действующего президента США Дональда Трампа по обвинению в "подстрекательстве к мятежу" прошла процедурное голосование в нижней палате (где большинство у демократов) и была представлена в сенат. Для отстранения Трампа от власти документ должен получить одобрение 2/3 сенаторов. Но у них — каникулы, которые закончатся лишь 19 января, накануне инаугурации избранного президента Джозефа Байдена.

"Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что его палата не будет проводить судебное разбирательство до того, как Трамп покинет свой пост на следующей неделе", — сообщает The Washington Post.

Это означает, что сенаторы не прервут своих каникул, следовательно, усилия демократов "уйти" Трампа посредством импичмента пропадут втуне. Если только они не попытаются провести судебный процесс задним числом, уже после инаугурации Байдена. Объявленный импичмент, напомним, для Трампа будет означать не только "признание поражения", о чём американский лидер упоминал ранее, но и запрет занимать в дальнейшем выборные должности.

Ранее демократам в пралате представителей не удалась попытка отрешить Трампа от власти при помощи 25-й поправки в конституцию США. Документ набрал достаточное количество голосов в нижней палате, но вице-президент Майкл Пенс отказался поддержать эту идею.

Автор: Людмила Черткова, Редактор: Елена Тимошкина
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