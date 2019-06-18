СМИ опубликовали видеозапись встречи Владимира Зеленского и Ангелы Меркель. На видео видно, как канцлера Германии начинает судорожно трясти. Инцидент произошел во время прохода политиков по красной дорожке. Зеленский и Меркель ожидали исполнения государственных гимнов.
Журналисты предположили, что Меркель стало плохо из-за жары, поскольку в Берлине сейчас наблюдается температура около 30 градусов выше нуля по Цельсию.
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Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
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