Меркель почувствовала себя плохо во время встречи с Зеленским

СМИ опубликовали видеозапись встречи Владимира Зеленского и Ангелы Меркель. На видео видно, как канцлера Германии начинает судорожно трясти. Инцидент произошел во время прохода политиков по красной дорожке. Зеленский и Меркель ожидали исполнения государственных гимнов.



Видео: Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Журналисты предположили, что Меркель стало плохо из-за жары, поскольку в Берлине сейчас наблюдается температура около 30 градусов выше нуля по Цельсию.