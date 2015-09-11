Ветеран афганской войны рассказал об ошибке СССР при выводе войск

Советский Союз совершил ошибку, выведя все войска из Афганистана. Небольшая группировка советских войск должна была остаться в стране для поддержания сложившегося режима. Такое мнение изданию "Ура.Ру" высказал президент Фонда ветеранов Афганистана, участник афганской войны Сергей Бобрецов.

"Наверное, было неправильно, что мы сразу вывели всю группировку", - отметил Бобрецов.

По мнению ветерана, именно это стало причиной казни лидера афганских демократов Мохаммада Наджибуллы и приходу к власти террористической группировки "Талибан" (запрещена в Российской Федерации).

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что, по данным ООН, в Афганистане увеличилось количество голодающих.

Доклад специального комитета ООН совместно с департаментом продовольственной безопасности и сельского хозяйства Афганистана констатирует актуальность проблемы голода в этой стране.

Согласно данным, представленным в отчете, за текущий год количество голодающих афганцев достигло шести процентов и увеличилось на 317 тысяч человек, превысив полутора миллиона человек.

Еще более семи миллионов человек вынуждены довольствоваться минимальным количеством провизии.

"Это очень тревожные цифры для страны, где более трети жителей имеют средний доход, и может быть сигналом, что Афганистану в ближайший год потребуется больше провизии и гуманитарной поддержки",- приводит Press TV сообщение Клода Джибидара, директора программы Всемирной продовольственной помощи ООН в Афганистане.

По данным экспертов ООН, во многом продовольственное развитие страны подрывает конфликт с талибами, ужесточившийся после введения в Афганистан войск США, немалая часть из которых до сих пор там остается, несмотря на официальное окончание Вашингтоном якобы антитеррористической операции в этой стране.

Правда.Ру сообщала, что министерство сельского хозяйства США опубликовало статистические данные, констатирующие нехватку продовольствия в стране.

Политики отметили, что в период в 2014 г. 48 млн. жителей США, то есть каждый седьмой американец, испытывали трудности из-за невозможности обеспечить свою семью продуктами.