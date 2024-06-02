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Пилоты раскрыли секрет: как выбрать место в самолёте, чтобы избежать длительного ожидания при выходе

Советы пилотов: лучшие места в самолёте для быстрого выхода и спокойного сна

0:39
Туризм

Пилоты раскрыли секрет, как избежать длительного ожидания при выходе из самолета. Для этого достаточно выбрать правильное место.

Советы пилотов: лучшие места в самолёте для быстрого выхода и спокойного сна
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чтобы быстрее выйти из самолёта после посадки, следует выбирать места в передней или задней части левого ряда, так как высадка чаще всего происходит с этой стороны.

Если сесть в середине салона, турбулентность будет ощущаться меньше.

Пассажирам без багажа лучше садиться рядом с верхними шкафчиками для ручной клади. А тем, кто хочет поспать во время полёта, рекомендуется выбирать места подальше от двигателей и у прохода, так как это самые тихие зоны.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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