Пилоты раскрыли секрет: как выбрать место в самолёте, чтобы избежать длительного ожидания при выходе

Пилоты раскрыли секрет, как избежать длительного ожидания при выходе из самолета. Для этого достаточно выбрать правильное место.
Чтобы быстрее выйти из самолёта после посадки, следует выбирать места в передней или задней части левого ряда, так как высадка чаще всего происходит с этой стороны.
Если сесть в середине салона, турбулентность будет ощущаться меньше.
Пассажирам без багажа лучше садиться рядом с верхними шкафчиками для ручной клади. А тем, кто хочет поспать во время полёта, рекомендуется выбирать места подальше от двигателей и у прохода, так как это самые тихие зоны.
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