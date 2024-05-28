Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Градова: Цены на жилье в Сочи поднялись на 10-15 процентов
Татьяна Брухунова рассказала о своей полной трудов и забот жизни
Чистотел может улучшить рост растений
Кинологи назвали признаки довольной собаки
Используйте секреты балерины: эффективные методы похудения
77-летний актёр Чарльз Дэнс отдохнул с возлюбленной на нудистском пляже
Хирурги Московской областной больницы провели операцию ребёнку с двойным пальцем
Турагент поделился лайфхаками, как покупать дешевые билеты
Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
РУСАДА в 2024 году чаще всего проверяло на допинг игроков одного из российских футбольных клубов

РУСАДА тестировало на допинг футболистов "Локомотива" чаще, чем других

1:13
Спорт

РУСАДА проводило чаще всего тестирование на допинг футболистов московского "Локомотива" в период с января по апрель, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы РУСАДА.

РУСАДА тестировало на допинг футболистов "Локомотива" чаще, чем других
Фото: commons.wikimedia.org by Nathan Shively shivelycreative is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

За четыре месяца было проверено шесть игроков команды: Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Лантратов и Евгений Морозов в марте, а также Артём Карпукас и Максим Глушенков в апреле.

В общей сложности РУСАДА проверила на допинг 19 футболистов российской Премьер-Лиги в первые четыре месяца 2024 года, включая игроков ЦСКА, "Краснодара", "Рубина", "Спартака", "Ахмата", "Ростова" и "Динамо".

"Локомотив" занял четвёртое место в турнирной таблице сезона 2023/2024, заработав 53 очка.

Чемпионом стала команда "Зенит", выигравшая свой шестой титул подряд. Второе место занял "Краснодар", а третьим стало "Динамо". Команды "Балтика" и "Сочи" лишились прямого выхода в Первую лигу Мелбет по итогам сезона, а в стыковых матчах сыграют "Пари НН" и "Урал".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор
Как спрятаться от взглядов соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно "России 1"
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Гиперзвуковая ракета "Циркон" недостижима для ПРО Запада Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Какими полезными свойствами обладает янтарная кислота?
Делаем почву плодородной без использования навоза
Делаем почву плодородной без использования навоза
Последние материалы
Актёр Брюс Уиллис появился на свежем фото похудевшим и постаревшим из-за болезни
Переход в атаку и откат ВСУ за линию обороны на Карловском направлении
Почему кожа стареет раньше времени: взгляд косметолога на причины и факторы
Эксперт назвал минусы рассрочки
Климатолог Хорошавин усомнился в жаре в Тюмени этим летом
Актриса Линдси Лохан сфотографировалась в купальнике в Греции
Пряное печенье с чеддером и беконом: вкусный перекус
Из-за этих ошибок водителей расход топлива на трассе выше, чем мог бы быть
Два метода посева кабачков для получения раннего урожая
Балерина Волочкова опровергла слухи о скорой свадьбе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников