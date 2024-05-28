РУСАДА в 2024 году чаще всего проверяло на допинг игроков одного из российских футбольных клубов

РУСАДА проводило чаще всего тестирование на допинг футболистов московского "Локомотива" в период с января по апрель, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы РУСАДА.
За четыре месяца было проверено шесть игроков команды: Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Лантратов и Евгений Морозов в марте, а также Артём Карпукас и Максим Глушенков в апреле.
В общей сложности РУСАДА проверила на допинг 19 футболистов российской Премьер-Лиги в первые четыре месяца 2024 года, включая игроков ЦСКА, "Краснодара", "Рубина", "Спартака", "Ахмата", "Ростова" и "Динамо".
"Локомотив" занял четвёртое место в турнирной таблице сезона 2023/2024, заработав 53 очка.
Чемпионом стала команда "Зенит", выигравшая свой шестой титул подряд. Второе место занял "Краснодар", а третьим стало "Динамо". Команды "Балтика" и "Сочи" лишились прямого выхода в Первую лигу Мелбет по итогам сезона, а в стыковых матчах сыграют "Пари НН" и "Урал".
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