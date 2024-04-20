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Тренер Прыгунов рассказал, как усложнить обычные приседания и нагрузить ноги

1:27
Спорт

Тренер Михаил Прыгунов объяснил, как можно усложнить приседания, тем самым нагрузить ноги.

Тренер Прыгунов рассказал, как усложнить обычные приседания и нагрузить ноги
Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Приседания — настоящая классика тренировок и спорта в целом. Их можно выполнять где угодно, и при этом упражнение будет крайне эффективным.

"Базовое упражнение, используемое для проработки мышц бёдер и ягодичных. Выполняется как с помощью различного оборудования, так и без него. В качестве снаряжения может служить штанга, гиря или гантели", — цитирует тренера "Чемпионат".

Приседать можно и с гантелями. Этот вариант нагружает те же самые мышцы, что и классический. Гантели обычно используются для усложнения приседаний. Работают передняя, задняя и внутренняя поверхности бёдер, квадрицепс, икроножные, камбаловидные мышцы, ягодичная и поясничная мышцы, спина.

Чтобы правильно приседать с гантелями, ноги нужно поставить на ширине плеч. Гантели вытягиваем вдоль тела, на выдохе приседаем. Отводя таз назад, сгибайте ноги в коленях и опускайтесь вниз настолько, насколько можете. Колени должны смотреть чуть в стороны, туда же, куда и носки. Плавно поднимитесь вверх на вдохе. Спину нужно держать прямо.

Важно не уводить колени вперёд и не сводить к центру — старайтесь удерживать их в одной точке.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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