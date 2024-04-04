МОК закрыл борцу Садулаеву путь на Олимпиаду

МОК не допустил борца Садулаева до лицензионного турнира

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Борец Абдулрашид Садулаев не поедет на Олимпийские игры-2024 в Париже из-за решения Международного олимпийского комитета.

Фото: wikimedia.org by RuinDig/Yuki Uchida is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Дело в том, что завтра, 5 апреля, в Баку начнется олимпийский лицензионный турнир по вольной борьбе, где 27-летний спортсмен должен был выступить, чтобы получить допуск на Олимпиаду. В ночь на 4 апреля на сайте Федерации спортивной борьбы России опубликовали заявление, где сказано, что, согласно оповещению Объединенного мира борьбы (UWW), МОК "заблокировал Садулаеву возможность бороться на соревнованиях".

"МОК после очередной псевдопроверки обновил списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев, — сообщил президент ФБСР Михаил Мамиашвили, чьи слова цитирует портал "СЭ".

Точные причины, почему МОК внес Садулаева в черный список, пока неизвестны. По словам Мамиашвили, в "Афине" у спортсмена стоит запрет от МОК. Добавим, что вместо Садулаева в Азербайджане будет выступать 29-летний чемпион Европы 2021 года Алихан Жабраилов.