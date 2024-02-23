Юные биатлонисты Рыбинска получили награды на Кубке Анны Богалий

Биатлонисты Рыбинска выиграли золотую и серебряную медали

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С 17 по 24 февраля под Рыбинском проходит Кубок Анны Богалий. Он является крупнейшим в РФ соревнованием по биатлону среди детей.

Фото: Wikipedia by Götz A is licensed under CC BY-SA 2.0

В Демино собрались более 700 спортсменов в возрасте от 10 до 18 лет из 35 регионов страны. Соревнования включают в себя спринт, супер-спринт, масс-старт и эстафету, где определяют самых сильных, пишет gazeta-rybinsk.ru.

20 февраля на турнире выделились рыбинцы, представляющие спортшколу №4. Клим Белков завоевал золото, его сестра Яна Белкова — бронзу. Кирилл Бобин оказался на четвёртом месте, уступившим лишь немного до медали.

Кубок Анны Богалий - SKIMIR 2024