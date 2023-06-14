Лионеля Месси задержали в аэропорту Пекина: "Разве Тайвань — не часть Китая?"

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который был задержан в аэропорту Пекина, выразил удивление тем, что его не пустили в страну без визы, сообщает Bild со ссылкой на китайские СМИ.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Лионеля Месси

"Разве Тайвань не является частью Китая?" — спросил Лионель у сотрудников пограничной службы.

Месси ошибочно предположил, что безвизовый въезд для граждан Испании, который распространяется на Тайвань, распространяется и на материковый Китай. Лионель, выросший в Барселоне, имеет испанский паспорт с 2004 года. Месси задержали в аэропорту на два часа, пока он не получил визу в ускоренном порядке.

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