Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который был задержан в аэропорту Пекина, выразил удивление тем, что его не пустили в страну без визы, сообщает Bild со ссылкой на китайские СМИ.
"Разве Тайвань не является частью Китая?" — спросил Лионель у сотрудников пограничной службы.
Месси ошибочно предположил, что безвизовый въезд для граждан Испании, который распространяется на Тайвань, распространяется и на материковый Китай. Лионель, выросший в Барселоне, имеет испанский паспорт с 2004 года. Месси задержали в аэропорту на два часа, пока он не получил визу в ускоренном порядке.
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