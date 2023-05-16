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Руководство "Челси" жалеет об отставке Томаса Тухеля

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Спорт

"Челси" сожалеет о решении уволить немецкого тренера Томаса Тухеля.

Руководство "Челси" жалеет об отставке Томаса Тухеля
Фото: Википедия.

По данным Daily Mail, новые владельцы клуба не хотели продолжать работу с Тухелем, но сейчас "Челси" понимает, что совершил ошибку, уволив его. В лондонском клубе считают, что им следовало сохранить Тухеля до конца сезона, а затем искать ему замену.

После ухода Тухеля "Челси" возглавил Грэм Поттер. Он проработал с командой семь месяцев, после чего был уволен. В настоящее время Фрэнк Лэмпард тренирует "синих" до конца сезона 2022/2023.

После 36-го тура Английской Премьер-лиги "Челси" занимает 11-е место в турнирной таблице. Команда набрала 43 очка в 35 матчах.

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Как Тухель сделал Челси лучшим клубом Европы 2021
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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