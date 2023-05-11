"Интер" 3 раза подряд впервые с 1980 года всухую обыграл "Милан"

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По данным ESPN, миланский "Интер" впервые с 1980 года одержал три победы подряд над "Миланом" с сухим счетом. В среду, 10 мая, "нерадзурри" выиграли у "россонери" (2:0) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов 2022/2023.

Фото: www.today. it/sport/calcio/milan-inter-commento.html

В своей предыдущей встрече в Серии А 5 февраля "Интер" одержал победу над "Миланом" со счетом 1:0. Еще раньше, 18 января, "черно-синие" одержали победу над "красно-черными" в Суперкубке Италии со счетом 3:0.

В сезоне 1979/1980 "Интер" дважды победил "Милан" в чемпионате Италии со счетом 2:0 и 1:0 соответственно. В следующем сезоне, в сентябре 1980 года, "нерадзурри" выиграли матч Кубка страны у своих соперников со счетом 1-0.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между этими командами состоится 16 мая, начало матча в 10:00 по московскому времени.

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