Боец из Украины оценил запрет на русский язык для украинцев на Олимпиаде

Боец смешанного стиля из Украины Денис Бондарь рассказал, что думает по поводу запрета на русский язык для украинцев во время Олимпиады в Пекине.

Ранее министерство спорта Украины выпустило для своих атлетов рекомендации, согласно которым им запрещено разговаривать с журналистами на русском языке в период Олимпийских Игр. Кроме того, украинским спортсменам были даны инструкции не фотографироваться вместе с россиянами или рядом с российским флагом, держать дистанцию с представителями РФ.

По словам украинского атлета, всё это длится уже давно, и спортсмены "всё прекрасно понимают".

Денис Бондарь рассказал mma.metaratings.ru, что сейчас находится в США, вместе со спортсменами из других стран, в том числе и из России. Он отметил, что здесь "все друг с другом общаются", вне зависимости от национальности, а к тем, кто говорит на русском языке, наоборот, стараются подойти, как-то помочь или дать добрый совет.

"Все спортсмены всё понимают, а на то, что происходит там наверху, мы не можем повлиять. Они что-то кому-то советуют, но не понимают, что жить-то нам. Мы соревнуемся и уважаем друг друга. Это главное", — рассказал украинский боец.

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