Боец смешанного стиля из Украины Денис Бондарь рассказал, что думает по поводу запрета на русский язык для украинцев во время Олимпиады в Пекине.
Ранее министерство спорта Украины выпустило для своих атлетов рекомендации, согласно которым им запрещено разговаривать с журналистами на русском языке в период Олимпийских Игр. Кроме того, украинским спортсменам были даны инструкции не фотографироваться вместе с россиянами или рядом с российским флагом, держать дистанцию с представителями РФ.
По словам украинского атлета, всё это длится уже давно, и спортсмены "всё прекрасно понимают".
Денис Бондарь рассказал mma.metaratings.ru, что сейчас находится в США, вместе со спортсменами из других стран, в том числе и из России. Он отметил, что здесь "все друг с другом общаются", вне зависимости от национальности, а к тем, кто говорит на русском языке, наоборот, стараются подойти, как-то помочь или дать добрый совет.
"Все спортсмены всё понимают, а на то, что происходит там наверху, мы не можем повлиять. Они что-то кому-то советуют, но не понимают, что жить-то нам. Мы соревнуемся и уважаем друг друга. Это главное", — рассказал украинский боец.
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