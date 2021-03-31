Ласицкене готовится к сезону и продолжит выступать за сборную России

Геннадий Габрилян, тренер легкоатлетки Марии Ласицкене, рассказал о планах спортсменки на предстоящий сезон. Сейчас трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту начала подготовку.
Ласицкене пока занимается ОФП, а с 28 апреля возобновит технические тренировки. Первыми соревнованиями, в которых будет участвовать россиянка, станет этап Бриллиантовой лиги в Рабате.
"Планируем начать сезон 23 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате. В этом сезоне я наметил подготовку, отталкиваясь именно от этого старта", — приводит ТАСС слова Габриляна.
18 марта международная федерация World Athletics разрешила выдачу статуса нейтрального спортсмена для российских легкоатлетов. Без него россияне не смогут выступать на международных турнирах.
В ближайшее время Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) должна получить регламент выдачи нейтрального статуса.
Ласицкене претендует на участие в Олимпийских играх в Токио. На Олимпиаду смогут отправиться не более десяти российских легкоатлетов.
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