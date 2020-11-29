Рой Джонс хочет провести реванш с Майком Тайсоном

Рой Джонс-младший после поединка с Майком Тайсоном, который закончился ничьей, предложил провести реванш.

Боец заявил, что его не устраивает ничья и он хочет определить победителя схватки.