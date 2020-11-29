Рой Джонс-младший после поединка с Майком Тайсоном, который закончился ничьей, предложил провести реванш.
Боец заявил, что его не устраивает ничья и он хочет определить победителя схватки.
"Нам следует повторить бой. Все любят Майка, и я его тоже. Но мне тяжело принимать удары от него, поэтому я поговорю со своей семьей. Посмотрю, как они отнесутся к идее реванша", — отметил боксёр.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?