Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не будет вызывать в команду Артёма Дзюбу из-за скандала с интимным видео.

Напомним, в Сети было опубликовано видео, на котором предположительно Дзюба ублажает себя.

"Всё правильно, это не какой-нибудь коммерческий клуб, куда кого хочешь зови, хоть Кокорина, хоть Мамаева, хоть кого-то ещё. Это сборная России, играя за которую, ты должен чувствовать некую ответственность, и сам обладать определёнными характеристиками. Я, конечно, надеюсь, что со временем скандал утихнет, все разберутся, и всё будет хорошо, но сейчас это самое правильное решение со стороны штаба. Футболисту надо было думать, прежде чем набезобразить. Набезобразил — отдохни", — сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов изданию "Спорт-Экспресс".