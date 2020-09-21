Орье станет самым высокооплачиваемым игроком "Спартака"

Ивуарийский защитник Серж Орье станет самым высокооплачиваемым футболистом "Спартака", если его переход из "Тоттенхэма" состоится. Клубы и футболист провели предварительные переговоры, результаты которых устроили все стороны.

По информации Metaratings, Орье выдвинул свои требования по зарплате — 3,4 млн евро в год. Такой зарплаты нет ни у одного из игроков красно-белых.

Серж Орье

Орье был рождён в Кот-д'Ивуаре, а в 2003 году оказался во Франции. Он занимался в академиях клубов "Севран", "Вилльпинт" и "Ланс".